Aeroporto de Juazeiro do Norte passa a cobrar por excesso de permanência no meio-fio

“Com isso teremos melhor controle de fluxo e muito mais espaço e conforto para o passageiro chegar e sair do terminal, com uso racional do meio-fio. Fizemos uma semana de testes, com a cancela abaixada, informando as pessoas, e depois o sistema entra em vigor.

Os testes para implantação do sistema foram iniciados na última quinta-feira, 4. A cobrança para o estacionamento vai variar de R$ 10 a R$ 35, a depender do tempo de permanência. Já quem acessar o meio-fio terá uma tolerância de 15 minutos para desembarcar passageiros sem precisar pagar por isso. Contudo, caso esse tempo seja extrapolado, a cobrança se dará pelo valor mínimo de permanência. A SMS Estacionamentos vai gerir o processo.

A operadora do Aeroporto de Juazeiro do Norte comunicou, por meio de nota à imprensa, que vai modificar o acesso de veículos ao equipamento, com cobrança de taxa tanto para quem precisar acessar o meio-fio para desembarque de passageiros quanto para quem utilizar o estacionamento. O controle de entrada se dará por meio de cancelas, já a partir desta quarta-feira, 10.

De acordo com a Aena Brasil , o número de vagas no estacionamento passou para pouco mais de 200 veículos, com funcionamento 24 horas.

As mudanças impactam positivamente o trânsito do aeroporto, evitando longas permanências em áreas de embarque e desembarque”, defendeu o diretor do Aeroporto de Juazeiro do Norte, Ítalo Gonçalves da Silva.

Em janeiro do ano passado, a concessionária fez uma primeira intervenção no acesso ao Aeroporto, com a reconstrução de um trecho da CE-292, que deixou de passar por dentro do estacionamento do terminal, foi ampliada, com mão duplas nos dois sentidos. Segundo a empresa, a obra trouxe também mais segurança aos pedestres que circulam pelo local.

Além do acesso e do estacionamento, a Aena destaca que para reestruturar o equipamento aeroportuário fez a demolição de uma parte do prédio antigo para reconstruir e fazer melhorias na pista e nos pátios das aeronaves.

Atualmente, a Aena Brasil faz a gestão de 78 aeroportos e dois heliportos em cinco países, sendo 17 no Brasil, em nove estados.

Além de Juazeiro do Norte, são dez aeroportos situados em cidades do Interior e sete em capitais, incluindo São Paulo.

Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais!

Mais notícias de Economia