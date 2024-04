Além de Congonhas, investimentos da Aena contemplam aeroportos no MS, Pará e MG

Além de São Paulo, com Congonhas, os investimentos anunciados nesta segunda-feira, 25, pela concessionária espanhola Aena irão contemplar mais 10 aeroportos localizados no Mato Grosso do Sul, Pará e Minas Gerais. Esses receberão cerca de R$ 2,5 bilhões dos R$ 4,5 bilhões totais a serem aportados pela concessionária espanhola, já que mais de R$ 2 bilhões serão direcionados ao aeroporto paulista.

A Aena não detalhou como esses R$ 2,5 bilhões serão divididos entre os aeroportos de Campo Grande (MS), Corumbá (MS), Ponta Porã (MS), Altamira (PA), Carajás (PA), Marabá (PA), Santarém (PA), Montes Claros (MG), Uberlândia (MG) e Uberaba (MG), todos arrematados na sétima rodada de concessões, promovida em 2022.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, a concessionária informou que todos terão aumento da capacidade operacional, com ampliação da área construída dos terminais de passageiros, requalificação das pistas, implantação de faixas de segurança e de áreas de escape nas cabeceiras.