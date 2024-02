Com voo para Brasília, Aeroporto de Juazeiro é ligado a cinco destinos

O número de cidades conectadas a Juazeiro do Norte via transporte aéreo chega a cinco neste mês de fevereiro. Existem voos diretos conectando o Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes aos terminais de Recife-PE, Fortaleza, Campinas e Guarulhos-SP.

A partir do dia 20 de fevereiro, a empresa aérea passará a ofertar quatro frequências semanais entre os destinos, operando com uma aeronave Boeing 737 com capacidade para 186 pessoas.

Os horários definidos foram planejados para suprir as demandas nos períodos da manhã e da noite. O foco é nos passageiros corporativos e governamentais, além de contemplar turistas que viajam a lazer.

Vale destacar que Juazeiro do Norte é um dos maiores centros de religiosidade popular da América Latina, atraindo milhões de romeiros todos os anos.

Para a secretária do Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque, o incremento dos voos no Aeroporto de Juazeiro do Norte fortalece a política de interiorização do Estado.

"O Cariri é uma região rica culturalmente e se destaca como um dos mais importantes destinos turísticos religiosos do Brasil. Milhões de fiéis viajam anualmente para cidade devido a devoção à figura de Padre Cícero".