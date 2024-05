Aena lança programa de incentivo às aéreas para aumentar movimentação de passageiros

A Aena lançou um programa para incentivar uma maior movimentação em 16 aeroportos sob sua gestão. O projeto visa recompensar as companhias aéreas de acordo com o aumento no fluxo de passageiros, contemplando os Estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pará.

Clique aqui para seguir o novo canal de Economia O POVO no WhatsApp

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A política é válida entre 1º de abril e 30 de outubro de 2024. Para voos domésticos, o programa prevê o reembolso de 100% das tarifas de passageiros adicionais em cada rota operada pelas aéreas.