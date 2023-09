Com o dobro da capacidade, é inaugurado novo Aeroporto de Juazeiro do Norte

Novo terminal agora tem 6,5 mil m², mais do que o dobro do tamanho anterior. Estrutura do novo equipamento pode receber aviões maiores, como um Airbus A321

Dentre as intervenções realizadas no Aeroporto de Juazeiro do Norte, destaque para as mudanças nas pistas e pátios. Agora, há uma quinta posição e capacidade de receber aviões maiores , como um Airbus A321.

Solenidade de inauguração foi realizada nesta manhã com a presença da cúpula da Aena , administradora do aeroporto.

A nova estrutura do Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes , em Juazeiro do Norte , foi inaugurada nesta quinta-feira, 14. A infraestrutura aeroportuária dobrou de capacidade operacional e tamanho.

As torres de iluminação também foram melhoradas. E, segundo a Aena, em relação ao consumo de energia, as fontes são 100% renováveis e certificadas. Uma central de resíduos sólidos, e uma de água e esgoto também foram construídas.

Para atender às companhias aéreas, foi preparado um novo prédio de manutenção das companhias aéreas, com área para o tratamento de resíduos inflamáveis.

A principal mudança estrutural ocorreu no terminal, que passou de 2,5 mil metros quadrados (m²) para 6,5 mil m². Para a realização das intervenções, parte da estrutura antiga foi demolida.

Com as mudanças no terminal, o Aeroporto de Juazeiro do Norte tem agora a capacidade de atender até 500 passageiros por vez a cada embarque ou desembarque, segundo a administradora.

Além de Juazeiro do Norte, a Aena realiza outras intervenções em aeroportos nordestinos que adquiriu em leilão de aeroportos feito pela União. Incluindo as obras do Orlando Bezerra de Menezes, montante de aproximadamente R$ 2 bilhões serão aplicados em obras, sistemas e equipamentos.

"Maceió (em julho) e Juazeiro do Norte são as duas primeiras entregas no Nordeste, onde a concessionária implementa melhorias em seis aeroportos, proporcionando novos parâmetros de qualidade na gestão de todas as atividades, desde adequações ambientais e de segurança às expansões e reestruturações de espaços físicos", diz a Aena em nota.