Aeroporto de Juazeiro do Norte registra aumento de 90% na movimentação de carga

A movimentação de carga por via aérea aumentou 90% no mês de maio no Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes

A movimentação de carga por via aérea aumentou 90% no mês de maio no Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, localizado em Juazeiro do Norte, em comparação com igual mês do ano anterior, totalizando 95 toneladas. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os dados, referentes ao bloco de aeroportos do Nordeste, foram divulgados pela empresa Aeroportos Nordeste do Brasil S/A (Aena Brasil). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Se levado em consideração o período acumulado, que engloba janeiro a maio de 2024, o aeroporto do município registrou um aumento de 34,1% em comparação com 2023, o que representa um montante de 304 toneladas movimentadas durante o período.

De acordo com a secretária do Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque, 2024 está sendo um ano positivo para a região. "A partir do momento em que a gente conseguiu colocar o Padre Cícero como um dos grandes enredos no carnaval do Rio de Janeiro, a gente já faz com que todos esses incrementos aconteçam. Então, em maio, o aeroporto já foi o terceiro mais visitado do interior nordestino", destacou.

Apesar disso, no quesito de operações, Juazeiro do Norte teve o único aeroporto do bloco Nordeste operado pela Aena que fechou o mês de maio no negativo (-22,4%), com um total de 522 operações. Na Região, a empresa opera também Recife, Maceió, Aracaju, João Pessoa e Campina Grande (PB). Porém, no município cearense, o saldo ainda é favorável se visto no acumulado do ano até maio, com crescimento de 4,9%. Ainda assim, a cidade ocupa a última posição nesse segmento, com 2.824 operações. Entretanto, o número de passageiros que embarcaram em voos durante maio aumentou 1%, com 41.169 usuários com passagem registrada no mês. No acumulado, de janeiro a maio, o acréscimo foi de 2,3%. No período 196.539 passageiros foram contabilizados. Além disso, no mês de agosto, a companhia aérea Latam irá aumentar o número de voos de Juazeiro do Norte para São Paulo, de 7 para 10. Yrwana comenta sobre como essa expansão beneficia a economia da região.