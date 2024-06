Rota Fortaleza-Orlando é retomada e voos chegarão a 55% do pico de 2019

O Estado vem numa recuperação de voos ao longo de 2024, com novos anúncios internacionalmente e busca pelo fortalecimento do mercado doméstico também

E se for somar, Fortaleza conta hoje com destinos sem escalas também para Lisboa (Portugal) pela TAP, com nove frequências por semana; Paris (França ) pela Air France, com três frequências e mais duas prometidas para outubro; além de mais três para Miami, por meio da Latam.

Na análise de pousos e decolagens do Exterior registrados na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), por meio do departamendo da Federação das Indústrias do Estado (Fiec), de janeiro a abril de 2020, eram registrados 667 voos em todo o Ceará para o Exterior.

E os dados do Observatório da Indústria do Ceará mostram outro viés.

Em 2021 caiu para 58, variou para 290 em 2022, em seguida, 431 em 2023.

E nos quatro primeiros meses deste ano, o número de voos internacionais ultrapassou o período de pandemia de 2020, chegando a 670.

E 45,5% destes são de Lisboa, seguido de Miami (19,7%) e Paris (14,33%).

Retomada dos voos internacionais semanais em Fortaleza - 2024

Sobre o Incremento, a Fraport Brasil frisa que segue trabalhando para o fortalecimento e crescimento das operações do Aeroporto de Fortaleza, com a oferta de novas rotas, novas lojas e opções de gastronomia para os passageiros.

Para isso, em dezembro, a empresa lançou o novo Plano de Incentivo para voos regulares.

O programa refere-se a benefícios vinculados às receitas tarifárias, com o objetivo de incentivar os voos domésticos no aeroporto de Fortaleza.

Em termos de movimentação, os dados da Anac apontam que o Aeroporto Internacional de Fortaleza movimentou 32.409 passageiros em maio, acima de Salvador (24.958) e Recife (21.215).

Assim, foi o segundo mês seguido que o Ceará foi o estado das regiões Norte e Nordeste que mais atraiu turistas internacionais em maio.

Na contabilização de janeiro a maio, o crescimento no fluxo internacional foi de 60,34%, também com base em iguais meses de 2023. A movimentação foi de 99.270 passageiros no ano passado, o que subiu para 159.167.

Ante os dados, a secretária do Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque, frisa que o Governo do Estado tem promovido capacitações de agentes internacionais que comercializam o destino, participando de feiras e eventos.

“Esse resultado mostra a força do nosso estado no turismo internacional. Os investimentos assertivos, liderados pelo nosso governador Elmano de Freitas, têm apresentado efeitos positivos.”

"É uma determinação do governador Elmano a internacionalização do turismo cearense e, para isso, temos conversado e mantido diálogo com as companhias buscando esse objetivo, assim como na malha aérea doméstica”, complementa Yrwana.

E dentre as promoções internacionais do Executivo de janeiro a maio, a Setur esteve como participante de dez feiras internacionais, realizadas em países como Holanda, Espanha, Itália, Colômbia, Portugal, Alemanha e França.

Além disso, a pasta participou de roadshows, que são rodadas de capacitações dos agentes de viagem internacionais, em Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Rosário, Montevidéu, Assunção, Barcelona, Valência, Madrid e Orlando.

Como será o voo de Fortaleza para Orlando

O voo é retomado nesta quinta-feira, 27 de junho. Sem escalas, tanto a ida quanto a volta vão acontecer às quintas-feiras.

As operações são feitas com a aeronave de última geração Boeing 737 MAX, que, em configuração internacional, possui capacidade para 176 passageiros.

Ida às quintas-feiras

Saída às 3h30min de Fortaleza

Pouso às 10h45min em Orlando

Volta às quintas-feiras

Saída às 13h30min de Orlando

Pouso às 22h20min em Fortaleza

