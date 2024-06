Gol não descarta ampliar rota Fortaleza-Orlando; destino entra em pacote promocional

Andrea Piagentin, gerente de Marketing da Gol, não descartou a ampliação da frequência para Orlando a depender dos resultados do voo inaugurado no dia 27 de junho

A Gol Linhas Aéreas não descarta a ampliação do voo Fortaleza-Orlando (EUA) retomado no último dia 27 de junho. Além disso, o recém-inaugurado roteiro entrou em pacote promocional da Smiles Viagens.

"Fez todo sentido a gente voltar com esse voo de Fortaleza, por enquanto com uma frequência. Mas como a gente já tinha falado ali, eu acho que a sazonalidade e a demanda, que está bastante aquecida, deve fazer com que a gente pense em aumentar frequência", complementa.

Há parceria também com a Universal. Uma das opções oferece seis noites no Universal’s Aventura Hotel ou Universal's Cabana Bay Beach Resort, com aéreo e entradas para os parques Universal Island of Adventure, Universal Studios Florida e Universal Volcano Bay.

O pacote da startup inclui sete noites, com saída dia 31 de novembro deste ano, voo direto ida e volta com uma mala de 23 quilos (kg) despachada, hospedagem no Ramada Plaza Resort & Suites By Wyndham Orlando Intl Drive com café da manhã em apartamento duplo.

Na ocasião, Marcos Barros, vice-presidente América Latina de Marketing e Vendas da Universal, apresentou as atrações que devem movimentar as próximas férias.

Para promover a inauguração do voo Fortaleza-Orlando, vale frisar que a Gol, juntamente com Smiles e Smiles Viagens, fez uma parceria com a Universal para levar profissionais da área de comunicação aos parques.

Sem revelar números, ele disse que os brasileiros são um importante mercado para a marca.

Dentre as estreias, há experiências novas no Universal Orlando Resort. Lá o DreamWorks Land tem ambiente temático expansivo inspirado nos personagens de Shrek, Trolls e Kung Fu Panda da DreamWorks Animation.

Os visitantes podem explorar o Pântano de Shrek, degustar os shrekzels (pretzels em forma do famoso ogro) e sorvetes poppy-licious pink e brozone berry.

Ele destaca ainda a Trolls Trollercoaster, a possibilidade de aprender movimentos de kung fu com Po na Panda Village, e conhecer e tirar fotos com personagens como Shrek, Burro, Poppy, Branch, Gato de Botas, Gabby da Gabby’s Dollhouse etc.

O entretenimento ainda se dá com a DreamWorks Imagination Celebration – um show multissensorial ao vivo que combina canções pop de sucesso, dança e tecnologia para recriar as histórias da DreamWorks.

Já o CineSational: A Symphonic Spectacular, localizado no Universal Studios Florida, tem novo espetáculo noturno na lagoa, com imagens projetadas sobre a água.

O show apresenta 228 fontes que atingem alturas de até 40 metros e projeção mapeada em 4K.

São mais de 600 drones, com momentos cinematográficos de filmes como Harry Potter, Jurassic World, Tubarão, Minions e muito mais.

Além de Hogwarts Always, localizado no Universal Islands of Adventure, conta com novo show de projeção no castelo em The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade.

Já na próxima semana, no dia 3 de julho, o Universal Orlando estreará o Universal Mega Movie Parade no Universal Studios Florida – o maior desfile diurno da Universal.

Os visitantes assistirão alguns de seus personagens favoritos do cinema nas ruas do Universal Studios Florida, como E.T., Tubarão, Caça-Fantasmas, Jurassic World, Sing, da Illuminations, Minions e Trolls, da DreamWorks Animation.

Dentre os ingressos mais recomendados por Marcos, ele frisou a versão Park Explorer, desenvolvida para os visitantes da América Latina, que dá acesso ilimitado a todas as atrações, shows e experiências da Universal por 14 dias consecutivos, a partir do dia da primeira visita.

*A jornalista viajou a Orlando (EUA) a convite da Gol, Smiles, Smiles Viagens e Universal

