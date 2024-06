Indústria de cimento está com vagas de estágio abertas para Fortaleza, Pecém e Quixeré

As inscrições podem ser realizadas até sexta-feira, 28. As oportunidades são para as áreas de marketing, jurídico, logística, dentre outras

Com o valor da bolsa de estágio sendo R$ 1.060, as oportunidades são para as áreas de marketing, jurídico, suprimentos, inteligência de mercado, mineração, logística, tecnologia da informação, manutenção e medicina do trabalho.

O programa de estágio da Cimento Apodi, Construindo Talentos, está com vagas abertas para a matriz da empresa, localizada no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza , e para as fábricas do Pecém e Quixeré.

Com as inscrições abertas até sexta-feira, dia 28, os interessados podem realizar a inscrição por meio do site destinado à inscrição do programa.

Leia mais Fortaleza tem 1.944 vagas de emprego; empresa de telecomunicações oferta 110

IFCE oferece 1,5 mil vagas para cursos gratuitos na área de tecnologia; confira

Ceará tem 488 vagas de estágio para os meses de junho e julho. Sobre o assunto Fortaleza tem 1.944 vagas de emprego; empresa de telecomunicações oferta 110

IFCE oferece 1,5 mil vagas para cursos gratuitos na área de tecnologia; confira

Ceará tem 488 vagas de estágio para os meses de junho e julho.

Sobre a Cimento Apodi

A Cimento Apodi é uma joint venture multinacional formada pela participação societária da família Dias Branco e do Grupo Titan, produtor de cimento e materiais de construção, que tem mais de 110 anos de experiência na área industrial, com sede na Grécia.

Presente de forma estratégica no Norte e Nordeste do país, a Cimento Apodi possui duas unidades industriais – sendo um parque industrial de três mil hectares de área em Quixeré, mesorregião do Vale do Jaguaribe, e uma moagem de processamento no Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Juntas, as duas unidades têm capacidade para produzir mais de dois milhões de toneladas de cimento ao ano.

A Companhia conta ainda com quatro centrais de concreto, três laboratórios (sendo um de serviços técnicos e dois de cimento), um centro tecnológico (Apodi Expert) e dez Centros de Distribuição posicionados de forma estratégica nas diferentes regiões do país para melhor atender seus clientes.

A companhia produz com alto rigor de qualidade uma ampla linha de produtos, o que permite à empresa atender às diferentes necessidades do mercado da construção civil brasileira, com eficiência e responsabilidade socioambiental.

Conheça as profissões que pagam os MELHORES SALÁRIOS e as tendências para 2024 | Dei Valor