Ceará fecha primeiro trimestre com 13.061 vagas de estágio

Os dados são do Balanço CIEE de Estágio Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ceará fechou o primeiro trimestre deste ano com 13.061 vagas de estágio. É o que apontam os dados do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). No Brasil, a expectativa é de que o volume de vagas de estágio cresça 11% em 2024. Também foram apresentados os números com recorte regional, liderados pelos Interior de São Paulo com 116.986 estagiários ativos, seguido por São Paulo Capital e Região Metropolitana com 112.444, Nordeste com 94.736; Centro-Oeste com 36.121; Norte com 35. 873 e Distrito Federal com 29.194. Segundo a superintendente Nacional de Operações e Atendimento do CIEE, Mônica Vargas, é possível perceber uma melhora nos indicadores e que o engajamento das empresas na contratação de estagiários em seus quadros de colaboradores é fundamental.