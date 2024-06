Ceará tem 488 vagas de estágio para os meses de junho e julho.

A região Nordeste contabiliza 3,1 mil vagas Crédito: Yuri Allen

No período das férias escolares, o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), ONG de inclusão social e empregabilidade, registra 488 vagas de estágio no Ceará. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Já no País, para os meses de junho e julho são 12.578 postos para estagiários. As áreas de Administração, Contabilidade, Direito, Marketing e Comunicação são as com mais oportunidades. Mais da metade das vagas ficam no estado de São Paulo, alcançando 6,8 mil estágios disponíveis, considerando a capital, região metropolitana e municípios do interior paulista.