Navio cargueiro com destino a Ásia faz parada forçada no Ceará após morte de tripulante

O Porto do Pecém reafirmou que a parada não estava programada e que o navio atracou no terminal às 18 horas do último domingo e destacou às 18h13min desta segunda-feira,17

Crédito: Reprodução/ Governo do Estado do Ceará

Uma embarcação que saiu dos Estados Unidos (EUA) com destino a Ásia teve de fazer uma parada forçada no Porto do Pecém, no município de São Gonçalo do Amarante, distante 52 km de Fortaleza, após um tripulante morrer dentro do navio. O episódio ocorreu no último domingo, 16.

De acordo com o Porto do Pecém, a Polícia Federal e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram informadas sobre o caso após o navio chegar ao terminal portuário. A vítima não teve a identidade confirmada e o motivo da morte não foi informado.

O corpo foi liberado depois de passar por uma perícia e a tripulação seguiu viagem no navio cargueiro carregado de contêineres.