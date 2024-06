Fortaleza tem 1.944 vagas de emprego; empresa de telecomunicações oferta 110

O município de Fortaleza está com 1.944 vagas de emprego disponíveis, sendo 110 para promotores de venda, abertas pela empresa de telecomunicações Brisanet. As informações são do Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Fortaleza e da própria operadora.

De acordo com a Brisanet, o processo seletivo para o preenchimento de 110 vagas é exclusivo para o cargo de promotor de vendas porta a porta e aberta a homens e mulheres, em parceria com o Sine Fortaleza. A seleção ocorrerá no Cuca Jangurussu, que fica na Avenida Governador Leonel Brizola, S/N, no bairro Jangurrusu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para concorrer, os candidatos precisam levar currículo impresso e documento oficial com foto. A operadora conta atualmente com 85, mil colaboradores em toda a região Nordeste e tem pouco mais de 1,3 milhão de assinantes de serviços de banda larga fixa e outros 102,2 mil de clientes na telefonia móvel, a partir da expansão de sua rede 5G.