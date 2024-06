Concessionária indiana recém-instalada no Brasil vai abrir em Fortaleza

Principal vitrine do mercado duas rodas no Brasil, o evento é palco de lançamentos e anúncios de investimentos. Bajaj, concessionária recém-instalada no Brasil revelou que vai abrir loja em Fortaleza

A Bajaj é a quarta maior fabricante de motocicletas do mundo — atrás de Honda, Hero e Yamaha. Deu partida no Brasil em dezembro de 2022, por meio de uma subsidiária própria, instalada em Manaus (AM), onde também toca as obras da primeira fábrica da marca fora da Índia.

A novidade foi revelada com exclusividade ao O POVO durante o Festival Interlagos, em São Paulo , evento anual que reúne em peso as principais marcas do segmento duas rodas do Brasil.

A montadora de motos indiana Bajaj corre contra o tempo para acelerar o projeto de sua mais nova concessionária no Nordeste, em Fortaleza. O cronograma prevê que a loja esteja funcionando já no começo de setembro.

Com proposta de preços agressivos, a meta inicial da empresa é emplacar pelo menos 90 motocicletas por mês na em Fortaleza. O gerente de desenvolvimento de rede da Bajaj, Fábio Lima, comenta que a expansão para o Ceará é estratégica dentro ousado plano de crescimento da marca no Brasil.

A loja da Capital cearense será administrada pelo grupo NewVia, que já gerencia concessionárias Bajaj em Salvador, Recife e Caruaru. A operação será montada em parceria com a concessionária Viasul Jeep Fortaleza. O prédio fica localizado na avenida Humberto Monte, no bairro Parquelândia.

A operação da planta está prevista para o segundo semestre deste ano e foi planejada para iniciar o funcionamento junto com a abertura de novos mercados, a exemplo do Ceará.

“A gente já estava tentando uma concessionária em Fortaleza há algum tempo e na última negociação, conseguimos êxito. Confiamos na capacidade e robustez do grupo NewVia para atender a demanda no Ceará, um mercado muito importante para nossos objetivos de crescimento no Brasil”, assinalou o gerente.

Além da loja prevista para o Ceará, a Bajaj anunciou que vai abrir unidades em Maceió (AL) e Mossoró (RN) ainda este ano. A expectativa é encerrar 2024 com seis concessionárias em funcionamento no Nordeste. Atualmente, a montadora tem 29 pontos de venda autorizados no Brasil.

Em 2023, a montadora emplacou mais de 7 mil motocicletas no País, ocupando a modesta 11ª posição no ranking nacional. Para este ano, a meta é vender doze mil motos. Após a inauguração da fábrica, cuja capacidade inicial de produção será de 21 mil motocicletas por ano, a expectativa é que a montadora pise o pé no acelerador para uma disputa mais competitiva com a concorrência, que hoje a observa pelo retrovisor.

Lançamentos para todos os gostos e bolsos

O Festival Interlagos é a vitrine do universo duas rodas que as montadoras esperam o ano inteiro para expor suas novidades. Nesta edição, a 6ª do evento, a tradição se manteve. As marcas não pouparam lançamentos. O POVO acompanhou alguns deles nos stands montados no saguão de eventos do autódromo.

As opções de compra vão do premium ao melhor custo-benefício, depende do gosto e do bolso de quem se propõe a pagar. Os preços, aliás, nem são tratados como fator mais importante no mercado de motocicletas de luxo. Tanto que a BMW Motorrad, líder do segmento no Brasil e no mundo, preferiu manter sob sigilo os valores dos quatro modelos lançados pela marca durante o evento.

O line-up da montadora foi renovado com as versões 2024/2025 da BMW R 12, BMW F 800 GS, F 900 GS e F 900 GS Adventure. A previsão é que as novidades cheguem às concessionárias no segundo semestre deste ano.