Ceará recua e muda local da usina de dessalinização na Praia do Futuro

Após pressão das empresas de telecomunicação, nova localização na Praia do Futuro, e mais longe dos cabos, é escolhida. Espaço atual será Centro Tecnológico

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), recuou e desistiu de construir a usina de dessalinização no local originalmente escolhido na Praia do Futuro.

Após pressão das empresas de telecomunicações, o novo terreno ficará a cerca de 550 metros da proposta anteriormente prevista. A ideia é colocar a usina mais distante dos cabos submarinos.

Agora, o terreno dará lugar a um Centro Tecnológico. Conforme O POVO confirmou com o Governo do Estado, o projeto será um ambiente favorável para atrair mais empresas tecnológicas.