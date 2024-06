Tíquete médio dos SUVs novos tem alta de 4,14% em abril; veja modelos

No entanto, o levantamento aponta que houve uma leve queda de 2,7% na variação do tíquete entre os automóveis seminovos da categoria no período

No entanto, o levantamento também aponta que houve uma leve queda de 2,7% na variação do tíquete entre os automóveis seminovos da categoria em relação a abril do ano passado.

"A baixa variação no tíquete médio da categoria no período analisado indica que a preferência dos nossos usuários em relação aos SUVs usados, por exemplo, inclina para modelos compactos com até três anos de uso", explica a CMO da Webmotors, Natalia Spigai.

Além disso, ressalta que a variação do tíquete médio não representa a valorização ou desvalorização do segmento analisado. Isso porque são levadas em consideração as sazonalidades do estoque, como entrada e saída de modelos e versões.

Entre todos os veículos zero quilômetro mais pesquisados na plataforma em abril, o Nissan Kicks lidera a lista geral de buscas no período. Outros dois modelos novos da categoria se destacam entre os mais procurados: Hyundai Creta (2°) e Jeep Compass (7°).