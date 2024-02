Tabela Fipe apresenta valorização de seminovos da GWM

GWM Haval H6 HEV é modelo mais valorizado da marca entre os seminovos. PHEV e GT foram os que confirmaram menor desvalorização do mercado. Dados são de abril a dezembro de 2023 da FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) Crédito: Divulgação/GWM

Os modelos da GWM (Great Wall Motors) disponíveis no mercado brasileiro são os seminovos com maior valorização ou menos desvalorizados em seus segmentos, de acordo com a última tabela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) — principal referência do mercado para quem quer comprar ou vender um veículo. O GWM Haval H6 HEV foi o único da categoria a apresentar valorização (+3,4%) em dezembro de 2023 sobre o valor do zero quilômetro em abril do mesmo ano, mês de lançamento da linha Haval H6. Os demais do mesmo mercado tiveram desvalorização entre 11 e 16%. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Já a versão PHEV, o Haval H6 apresentou a menor desvalorização de seu segmento (-5,3%), ante quase 21% de desvalorização de um dos seus concorrentes.

O modelo topo de linha, GT, também apresentou a menor queda em seu valor (-1,2%), enquanto os demais da categoria atingiram até 10% de desvalorização. Confira a tabela Fipe de abril até dezembro de 2023 na íntegra: GWM HAVAL H6 PREMIUM HEV 2024 - ABR/23: 209/216.185 (+3,4%)



VW TAOS COMFORLINE 1.4 250 TSI FLEX AUT. 2023: 180.394/158.870 (-11,9%)



TOYOTA COROLLA CROSS XRX 1.8 16V AUT. (HÍBRIDO) 2023: 207.667/182.222 (-12,3%)



JEEP COMPASS T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. 2023: 232.066/200.44 (-13,6%)



JEEP COMMANDER LIMITED T270 1.3 TB FLEX AUT. 2023: 246.242/211.918 (-13,9%)



CAOA CHERY TIGGO 8 TXS 1.6 TDDI AUT 2023: 201.758/167.651 (-13,9%)

GWM HAVAL H6 PREMIUM PHEV AWD 2024: 269.000/254.829 (-5,3%)



BYD SONG PLUS 2023: 269.990/234.997 (13,0%)



JEEP COMPASS S 1.3 TB 4XE AUT. 2023: 344.195/294.605 (-14,4%)



CAOA CHERY TIGGO 8 PRO 1.5 TURBO 2023: 280.507/223.685 (-20,3%) GWM HAVAL H6 GT PHEV AWD: 299.000/295.444 (-1,2%)



BMW X3 XDRIVE 30E X-LINE TURBO AUT. 2023: 412.856/386.069 (-6,5%)



VOLVO XC60 T-8 PLUS 2.0 AWD 2023: 401.971/365.539 (-9,1%)



AUDI Q5 PERFORMANCE 2.0 TFSLE S.TR. QT 2023: 438.375/393.360 (-10,3%) Seminovos da GWM tiveram menor depreciação do mercado, afirma empresa norte-americana

Anteriormente, um estudo divulgado em janeiro deste ano pela KBB (Kelley Blue Book), empresa de avaliação de veículos e pesquisa automotiva com sede em Irvine, Califórnia, nos EUA, referência em precificação no mercado automotivo norte-americano e presente no Brasil desde 2017, revelou que os modelos usados da GWM apresentaram a menor depreciação do segmento em 2023. Segundo a KBB Brasil, o Haval H6 HEV valorizou 4,1% sobre o modelo zero km, enquanto o Haval H6 GT ganhou 2,5% de valor, ambos no período entre abril e dezembro de 2023. Já o Haval H6 PHEV desvalorizou apenas 3,5%, muito menos que seus concorrentes, que perderam de 15,3% a 26,7% do valor.

Play