TIM amplia cobertura e ativa 5G em seis novas cidades; veja quais

Na disputa pela liderança da telefonia móvel no Ceará, a TIM informou que ativou a tecnologia 5G em mais seis cidades do Estado. A tecnologia está disponível no Estado há quase dois anos e promete mais velocidade nas conexões de banda larga móvel, que podem chegar a 1Gbps. Veja a lista de cidades abaixo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ao O POVO, a operadora afirmou que “o Ceará continua no foco dos investimentos” e, “Em Fortaleza, a companhia é a única a alcançar 100% dos bairros com o 5G.”

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado “A TIM está comprometida em levar o melhor da tecnologia para todas as regiões do Brasil, e a ativação da rede 5G nestes novos municípios é mais um passo em direção a essa missão”, afirma o diretor de Vendas da TIM Nordeste, Bruno Talento. Novos municípios com 5G da TIM Por isso, a empresa tomou a medida de levar a rede 5G em mais seis municípios cearenses. São eles: Crato

Cascavel

Crateús

Horizonte

Paraipaba

Tianguá No total, já são 12 municípios cobertos com a rede de quinta geração da operadora, que promete, “até o fim do ano, ampliar este número”. As cidades com 5G da TIM são:

Caucaia

Fortaleza

Jijoca de Jericoacoara

Juazeiro do Norte

Maracanaú

Barbalha “Estamos entusiasmados com o impacto positivo da nova rede. Ela é muito mais rápida e possibilita múltiplas conexões, o que viabiliza o desenvolvimento de novos serviços e soluções para diversos setores, além de trazer uma melhor experiência de navegação para os clientes”, reforça Talento. Mas, alerta a operadora, para fazer uso dessas vantagens “é preciso ter um smartphone compatível com a tecnologia e estar dentro da área de cobertura.” Celulares O aviso da operadora indica que apenas os 187 aparelhos certificados e homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) estão aptos a operar plenamente o 5G no Brasil. A Samsung lidera a lista de smartphones com 5G no País, com um total de 54. Em seguida vem Motorola (32), Xiaomi (29) e Apple (17). Leia mais Sinal 5G estará disponível em mais 395 municípios a partir de hoje

Sinal 5G será liberado para 18 cidades do Nordeste, diz Anatel "É importante ressaltar que a homologação é pré-requisito ao uso e comercialização do produto no Brasil, devendo o consumidor, antes de adquirir tais produtos, verificar o código de homologação estampado no chassi (ou no manual do produto) e consultar a sua operadora sobre a compatibilidade do produto à rede", diz aviso no portal da Agência.