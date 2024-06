Empresas de tecnologia adaptam-se com mais facilidade em outro país

Fundada em 2012, a Ebanx - que faz pagamentos globais para plataformas de comércio eletrônico - já tem metade do volume de suas transações em dólar. Além de América Latina e China, a fintech começa a se expandir pela Índia e pelo continente africano para fazer com que os consumidores daqueles países façam operações em suas moedas locais, comprando em qualquer lugar do mundo. A empresa é apenas um exemplo de companhia nacional que tem buscado a internacionalização de seus serviços.

"Nossa proposta é investir em empresas de elevado crescimento e que tenham ambição de atuação nas Américas do Sul, do Norte e Central", diz o sócio do Grupo Leste, de private equity (que compra fatias em empresas), Eduardo Karrer. "Empresas que queiram se internacionalizar, não somente sair do Brasil e exportar, mas se tornarem efetivamente multinacionais (estão no foco)", diz o sócio Fabrício Bossle.

A Scanntech, da área de TI, tem começado a estudar os custos de expandir a operação internacional. Apesar de ter nascido no Uruguai, a companhia tem no Brasil seu principal mercado.

De acordo com Carlos Penteado Braga, coordenador do centro de inovação e ESG da Fundação Dom Cabral, empresas de tecnologia têm vantagem nessa expansão internacional, uma vez que não há necessidade de montar estruturas produtivas. Um escritório e alguns representantes bastam para abrir uma frente em outro país. "No caso de indústrias, o processo é mais custoso e geralmente começa com uma estrutura de distribuição terceirizada", afirma.