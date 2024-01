Mustang Mach-E: primeiro SUV esportivo elétrico da Ford é lançado em Fortaleza por R$ 486 mil

O lançamento reforça o posicionamento da marca, agora apenas com importados, no mercado automotivo brasileiro. Até o final de 2023 a Ford lançou nove modelos no Brasil, sendo a Ranger Raptor o último deles. A décima novidade ficou para 2024