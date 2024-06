IPVA 2024: última parcela vence nesta segunda, 10; saiba como emitir

A emissão pode ser realizada virtualmente por meio do site da Secretaria da Fazenda do Ceará ou aplicativo; confira o passo a passo para parcela do IPVA 2024

As quatro primeiras parcelas já arrecadaram R$ 785 milhões com o pagamento de mais de 940 mil contribuintes. Outros 529 mil (valor aproximado) cidadãos quitaram o IPVA em cota única, gerando cerca de R$ 434 milhões aos cofres públicos estaduais.

O valor pode ser descontado em até 5% aos participantes do programa Sua Nota Tem Valor (SNTV), com pontos acumulados por meio de documentos fiscais emitidos entre dezembro de 2022 e novembro de 2023.

A última parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2024 vence nesta segunda-feira, 10, com a possibilidade de geração do boleto para o contribuinte de forma virtual, utilizando o site da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE).

Após confirmar, o sistema apresentará as cinco parcelas. Na opção de “Imprimir Carnê”, todos os boletos serão incluídos no documento, enquanto clicar em “Imprimir Saldo Devedor” pressupõe a emissão de um único DAE com o valor integral do IPVA para quitação.

Para emitir o Documento de Arrecadação do Estado (DAE) do IPVA 2024, o usuário deve entrar no site oficial da Sefaz-CE e digitar os dados do veículo (chassi ou placa e Registro Nacional de Veículos Automotores – Renavam).

IPVA 2024: aplicativo

Outra escolha aos contribuintes é o aplicativo “Meu IPVA”, disponível em aparelhos Android e iOS. Em sua atualização para o mês de junho, vale até salvar as alterações para consultas futuras e adicionar ou excluir veículos na listagem.

Na hora da emissão, clique no ícone “Pagar IPVA” e preencha os campos “Placa”, “Renavam” e “Chassi”. Em seguida, selecione a parcela a ser paga e pressione “continuar” para definir seu método de pagamento: código de barras, a chave Pix ou fazer o download em PDF.

IPVA 2024: suporte virtual

Ainda está com dúvidas? Uma assistente virtual também é oferecida para acesso gratuito por meio do número (85) 3108 1404 (WhatsApp). No entanto, o usuário deve se certificar de que o contato possui o selo verde de verificação do aplicativo de mensagens e faz parte da Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará.

IPVA 2024: como evitar golpes

Ao escolher pagar o IPVA pelo Pix, por exemplo, é preciso que o contribuinte verifique se o nome do favorecido é “Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará” e se o CNPJ é 07.954.597/0001-52.

O órgão não envia guias de recolhimento pelos Correios, por e-mail ou por SMS.

IPVA 2024 Ceará: CONFIRA tabela de pagamentos divulgada pela Sefaz