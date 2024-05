Elmano negocia instalação de mais 3 projetos de H2V no Pecém

Governador iniciou tratativas com as empresas ainda em Roterdã, de onde voltou hoje do World Hydrogen 2024

"Temos a perspectivas de assinatura de pré-contrato com outras empresas. Tivemos conversas com três delas. Nós já estamos com seis pré-contratos e isso significa investimento acontecendo. Não é mais uma intenção. As empresas passam a fazer investimentos concretos, reais", ressaltou o governador durante a abertura da 54ª reunião anual da Associação Latino-Americana de Instituições Financeiras de Desenvolvimento (Alide), na sede do Banco do Nordeste, em Fortaleza.

Ao retornar de Roterdã, onde esteve para o World Hydrogen 2024, ele contou de tratativas com três empreendimentos que já têm memorando de entendimento assinado com o governo cearense.

O hub de hidrogênio verde (H2V) do Pecém deve contar com mais três empresas confirmando o investimento de novas plantas de geração do combustível, se depender dos planos do governador Elmano de Freitas (PT).

Hoje, o Ceará conta com 37 memorandos assinados, dos quais seis evoluíram para pré-contratos. Nesta fase, os empreendimentos têm áreas reservadas na Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará - onde deve operar o hub de hidrogênio verde do Pecém - e passam a pagar uma espécie de aluguel por esse espaço.

Ele se refere ao passo seguinte à assinatura de memorando de entendimento, no qual o investidor sinaliza as intenções de aplicar recursos no Estado e o governo corresponde com a possibilidade de algum incentivo.

No exterior, ele ainda contou da assinatura de mais um memorando para H2V com a Eletrobras e da reunião com a Envision, "que tem disposição de fazer investimento no Estado do Ceará e para o no Brasil na área de energia renovável."

Sobre as empresas, o governador revelou o nome de apenas uma: a British Petroleum, com a qual ele disse ter tido uma "boa reunião" no intuito de "avançar (o memorando de entendimento já assinado) para pré-contrato."

O governador, no entanto, adiantou uma avaliação da parceria com o Porto de Roterdã, que detém 30% do capital do Porto do Pecém e selou acordo para a compra do hidrogênio gerado no Ceará para injetar na rede que constrói na Europa.

Consórcio Nordeste e gás para Ceará e Piauí

Ainda como resultado da viagem, Elmano contou que tem reuniões em parceria com o governo do Piauí na área de gás natural, sem dar detalhes do debatido no exterior, e apontou a agenda como uma construção do Consórcio Nordeste.

"Importante destacar que isso não é só uma missão do Ceará. Isso é uma ação de 9 governadores do Nordeste ,entendendo que a nossa região tem um grande potencial e todos nós nordestinos podemos crescer muito com a transição energética. Nós temos potenciais diferenciados, estamos muito irmanados para que a gente possa trabalhar junto", destacou.