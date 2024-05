Marco Legal do Hidrogênio Verde irá à votação ainda neste mês, diz Cid Gomes

O projeto de regulamentação do mercado de hidrogênio verde será votado ainda neste mês, afirmou o senador Cid Gomes (PDT-CE), que presidiu a Comissão Especial do Hidrogênio Verde (CEHV).

Nesta quarta-feira, dia 8, ele participou de uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em Brasília, para tratar sobre o tema. Segundo o senador, já há entendimento sobre 70% do texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados no fim do ano passado.

O projeto cria um marco legal para a produção e uso do hidrogênio de baixa emissão de carbono, considerado “o combustível do futuro”, estratégico para os esforços de redução das emissões de gases do aquecimento global.