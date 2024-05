Elmano se reúne com governadores do Nordeste, na Holanda, de olho em H2V

Elmano de Freitas cumpre agenda na Europa com foco em hub de H2V Crédito: AURÉLIO ALVES

O governador do Ceará, Elmano de Freitas iniciou neste domingo, 12, em Amsterdã, na Holanda, oficialmente a agenda de encontros de missão internacional com foco na atração de investimentos em hidrogênio verde. Na noite de sexta-feira, 10, o governador do Ceará Elmano de Freitas embarcou para a Holanda a fim de participar do World Hydrogen Summit & Exhibition, considerado o maior evento de hidrogênio verde do mundo e que será realizado em Roterdã, entre os dias 13 e 15 deste mês. O encontro deve reunir mais de 15 mil profissionais da indústria de energia e mais de 500 expositores de países que se destacam nesse mercado.