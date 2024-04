Shopping na Messejana terá novo dia de funcionamento; veja

A partir do dia 1º de abril, o Giga Mall funcionará todos os dias da semana, inclusive às segundas-feiras. A mudança faz parte da estratégia de reposicionamento do empreendimento como um shopping varejista, além de atrair um maior fluxo de visitantes.

Assim, o horário de funcionamento será de segunda a sábado, das 9h às 20h, e aos domingos das 10h às 16h, todas as lojas, quiosques e a praça de alimentação estarão à disposição dos visitantes.

“O novo horário de funcionamento visa proporcionar uma experiência de compras ainda mais conveniente para os nossos clientes. Com uma variedade de opções em moda, alimentação, serviços e entretenimento, estamos empenhados em atender todas as suas necessidades de forma completa e diferenciada”, explica o superintendente do Giga Mall, Regis Tavares.