Guaramiranga-Fortaleza: rota de ônibus é retomada após quatro anos

Após quatro anos sem uma rota direta entre as duas cidades, Fortaleza e Guaramiranga, no Maciço de Baturité , voltaram a ser ligadas por uma linha de ônibus. O funcionamento do trajeto começou nessa segunda-feira, 25.

Na Capital, são três saídas: às 5 e às 13 horas, da Rodoviária da Messejana; meia hora depois, do terminal Engenheiro João Tomé, no Bairro de Fátima; e, 40 minutos após o segundo, no terminal do Siqueira. Em Guaramiranga, os ônibus com destino a Fortaleza partem às 6h40min e às 14h40min.

A rota, no entanto, vai além: a nova linha se chama Fortaleza-Canindé via Guaramiranga. Veja os trajetos:

Saindo de Fortaleza: