Concurso Caixa 2024: veja edital, vagas, salário, data da prova e mais

Vale ressaltar, ainda, que as oportunidades estão espalhadas nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal e que a remuneração inicial é de R$ 3.762.

No Ceará, são 70 vagas distribuídas entre os municípios de Fortaleza, Juazeiro do Norte, Quixadá e Sobral. Todas de nível médio.

Além disso, um segundo edital da Caixa oferece 50 vagas para nível superior. São 22 vagas para engenheiro de segurança do trabalho com remuneração inicial de R$ 14.915 e jornada de 40 horas semanais.

As outras 28 vagas são para o cargo de médico do trabalho, com remuneração inicial de R$ 11.186 e jornada de 30 horas semanais.

Concurso Caixa 2024: qual a data da prova?

As provas objetivas e de redação serão aplicadas no dia 26 de maio, com a previsão de divulgação dos resultados finais no dia 5 de agosto para os cargos de nível médio e 18 de agosto para os de nível superior.

Como e onde fazer a inscrição do concurso da Caixa?

Os interessados precisam se inscrever a partir do dia 29 de fevereiro, por meio do site da banca organizadora, a Fundação Cesgranrio.

A taxa para qualquer um dos cargos é de R$ 50 e pode ser paga por boleto bancário, ou PIX (com copia e cola ou código QR code).