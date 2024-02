Concurso Detran: Elmano anuncia a nomeação de 195 aprovados

Desta forma, os candidatos que ficaram no cadastro de reserva do concurso público, realizado em 2018, serão convocados para assumir a função

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou nesta quarta-feira, 21, a nomeação de 195 aprovados no concurso do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE).

A decisão será publicada ainda hoje no Diário Oficial do Estado (DOE). Desta forma, os candidatos que ficaram no cadastro de reserva do concurso público, realizado em 2018, serão convocados para assumir a função.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O prazo encerraria na próxima segunda, 26, sendo que as vagas estão distribuídas da seguinte forma: