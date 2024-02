Ceará está com mais de 1,9 mil vagas abertas; saiba como consultar

O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) está com 1.963 vagas de emprego abertas nas unidades de atendimento IDT/Sine em todo o Ceará . Destas, 251 são destinadas para pessoas com deficiência (PcD).

Em caso de não agendamento, o atendimento fica sujeito a encaixe de acordo com a disponibilidade do momento. Além disso, os candidatos também podem ir diretamente em alguma das 18 unidades do IDT no Estado.



Veja alguns dos cargos disponíveis no IDT



Açougueiro

Adesivador

Ajudante de eletricista



Alinhador de pneus



Analista de laboratório químico

Analista de marketing

Armador de ferros



Assistente de contadoria fiscal

Assistente de mídias sociais

Assistente de vendas

Atendente de bar

Atendente de padaria



Atendente do setor de frios e laticínios



Auxiliar administrativo



Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas)



Auxiliar de costureira (no acabamento)



Auxiliar de eletrônica



Auxiliar de eletrotécnico



Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica

Auxiliar de mecânico de autos

Auxiliar de técnico de eletrônica

Auxiliar de limpeza



Auxiliar técnico de refrigeração



Balconista de açougue



Barbeiro



Bolseiro (bolsas de couro)

Bombeiro hidráulico



Cabeleireiro



Cabista

Cadista (desenhista técnico de arquitetura)

Carpinteiro auxiliar

Confeiteiro

Controlador de pragas

Consultor de vendas



Costureira de máquina overloque

Costureira de máquina reta

Costureira em geral

Cozinheiro geral

Cobrador externo



Dedetizador

Eletricista

Eletricista de instalações

Eletromecânico de manutenção de elevadores

Encarregado de obras

Engenheiro civil

Faturista

Ferreiro

Ferreiro armador na construção civil

Fiel de depósito



Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança

Jardineiro

Manicure/pedicure



Manobrista



Mecânico de auto em geral

Mecânico de manutenção hidráulica

Mecânico de refrigeração

Montador de estruturas metálicas



Operador de bombas no tratamento de água e efluentes



Operador de caixa



Pedreiro



Pintor de estruturas metálicas

Professor de geografia no ensino médio

Professor de história no ensino médio

Recepcionista de hospital



Reparador de aparelhos eletrodomésticos (exceto imagem e som)

Repositor de mercadorias



Saladeiro

Sapateiro (confecção de calçados)

Serralheiro de alumínio

Soldador

Técnico de suporte de TI

Traçador de estruturas metálicas



Vendedor de serviços

Vendedor interno



Vendedor porta a porta



Vendedor pracista



