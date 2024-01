Caixa Econômica assume conta de pagamentos do Estado por R$ 52 milhões

A Caixa Econômica Federal (CEF) assinou um contrato de R$ 52,4 milhões com a Secretaria Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz-CE) para assumir a Conta Única do Estado. Nesta modalidade, são gerenciados os recursos estaduais do Poder Executivo.

O acordo terá uma duração de 60 meses, com início em 29 de dezembro, e trata do serviço de gerenciamento das contas do sistema financeiro de Conta Única para órgãos públicos estaduais.

De acordo com as informações do Diário Oficial do Estado, o pagamento milionário deverá ser feito em uma parcela única, no prazo de até dez dias úteis a partir da data de publicação do contrato, assinado na quarta-feira, 27.