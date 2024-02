Concurso com salário de R$ 16,4 mil encerra inscrições nesta segunda, 26

As inscrições para o concurso público da Agência Nacional de Telecomunicações ( Anatel ) com salário inicial de R$ 16, 4 mil e 40 horas semanais de trabalho encerram nesta segunda-feira, dia 26, às 18 horas (horário de Brasília). Veja abaixo mais detalhes.

A previsão é que as provas objetivas e a discursiva sejam realizadas no dia 26 de maio .

A taxa de inscrição é no valor de R$ 130. O edital prevê isenção do valor de inscrição para os candidatos que sejam do Cadastro Único(CadÚnico) e doador de medula óssea.

As provas da primeira etapa do concurso, bem como a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, serão realizadas nas capitais dos 26 estados da Federação e no Distrito Federal.

A segunda etapa do concurso será realizada em Brasília.

Colaborou Beatriz Cavalcante