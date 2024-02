60 médicos aprovados em concurso são convocados para o hospital de Messejana

Fachada e pátio do Hospital de Messejana, situado na avenida Frei Cirilo, em Fortaleza Crédito: JÚLIO CAESAR

Parte dos médicos cardiologistas aprovados no último concurso da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) foram convocados para assumir vagas no Hospital de Messejana, em Fortaleza. O anúncio foi feito pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), via redes sociais. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine