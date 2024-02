IPTU e Taxa do Lixo: entenda nova oportunidade para conseguir desconto

IPTU e Taxa do Lixo Crédito: FCO FONTENELE

O pagamento em cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), com 6% de desconto, e da Taxa de Manejo de Resíduo Sólido Urbano (TMRSU), com 7,5%, pode ser feito até o dia 7 de março. O contribuinte que optar pelo pagamento dos dois tributos unificados, no mesmo código de barras, receberá mais 2% de desconto no valor do IPTU. Vale ressaltar que estes boletos de pagamento estão disponíveis no site da Sefin, na aba Serviços, na plataforma Fortaleza Digital ou por meio do App Sefin Digital.

Como fazer a consulta do IPTU e da Taxa do Lixo? O contribuinte pode fazer a consulta por meio do site da Sefin ou do Fortaleza Digital. Ao clicar no banner principal, encontrará um link para o IPTU e outro para TMRSU, em separado. Assim, deverá informar o CPF ou CNPJ, data de nascimento ou criação da empresa, para ter acesso ao Documento de Arrecadação Municipal. No Documento de Arrecadação Municipal (DAM) será disponibilizado dois códigos de barra: um para o pagamento em cota única, com desconto, e outro para pagamento parcelado, sem descontos.

Alíquota do IPTU 2024 não tem reajuste O IPTU 2024 não sofreu nenhum reajuste na alíquota, tendo sido lançada apenas a correção do IPCA-e, no valor de 4,72%, como previsto em lei. Este ano, o imposto em Fortaleza alcança um total de 836.798 imóveis. Desse total, 210.163 imóveis foram beneficiados com isenção e imunidade do pagamento do IPTU. Isenção

Para o IPTU, serão beneficiados 210.163 imóveis. Desses, 133.347 serão isentos pelo valor venal do imóvel (até R$ 92.620,76).