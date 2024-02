IPTU e Taxa do Lixo podem ser pagos separadamente; veja como

IPTU Crédito: FCO FONTENELE

O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e a Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (TMRSU) podem ser pagos em separado, à vista com desconto ou parcelado, de acordo com a disponibilidade do contribuinte. As opções para as duas formas de pagamento estão disponíveis no site da Secretaria Municipal das Finanças de Fortaleza (Sefin), na plataforma Fortaleza Digital ou no App Sefin Digital. Confira o passo a passo mais abaixo. Além disso, o contribuinte pode optar pelo pagamento dos dois tributos em conjunto, recebendo desconto de até 12% no IPTU.

