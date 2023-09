Apostas esportivas: entenda como serão cobrados os impostos

O objetivo do projeto é estimular a formalização desse mercado Crédito: JÚLIO CAESAR

A regulamentação das apostas esportivas e das loterias é uma das pautas estudadas pela Câmara dos Deputados nesta semana.

Ainda na terça-feira, 5, o relator do projeto de lei, deputado Adolfo Viana (PSDB-BA), informou que avalia reduzir a cobrança sobre as empresas e ampliar a faixa de isenção para o apostador, que atualmente é R$ 2.112. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Assim, as mudanças estão sendo discutidas com técnicos do Ministério da Fazenda e lideranças partidárias. Segundo pessoas que acompanham as negociações, Viana cogita reduzir a tributação sobre as empresas dos atuais 18% para algo em torno de 12%.



Como será investida a arrecadação?

Segundo o projeto, a arrecadação proveniente das taxas e impostos será destinada a áreas como segurança pública, educação básica, clubes esportivos e ações sociais.

Dessa forma, a maior parte da parcela seria destinada ao Fundo Nacional de Segurança Pública, para ações de combate à manipulação de resultados, à lavagem de dinheiro e demais atos de natureza penal que possam ser praticados no âmbito das apostas ou relacionados a ela.

O restante seria dividido para a educação básica, clubes esportivos, seguridade social e também para o Ministério dos Esportes.



Jogo consciente

Outro ponto estabelecido é de que as empresas de apostas precisarão promover ações informativas e preventivas de conscientização de apostadores e de prevenção do transtorno do jogo patológico. A iniciativa visa a garantir a saúde mental dos apostadores, evitando que as apostas se transformem em um vício.

Já as regras de comunicação, publicidade e marketing, como horário de veiculação de propagandas e formato de anúncios on-line, serão elaboradas em parceria com o Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária (Conar).