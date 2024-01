Boletos do Detran poderão ser pagos via Pix a partir de hoje

Extratos de dívidas acumuladas, em anos anteriores, também contarão com o QR Code para o pagamento via Pix

Os boletos do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) poderão ser pagos via Pix a partir desta segunda-feira, 15. Entre os boletos estão extratos de dívidas acumuladas, em anos anteriores.

Os extratos emitidos pelo site oficial do Detran e pelo WhatsApp, terão um QR Code identificador de Pix, localizado no canto superior direito.

Dessa forma, será possível direcionar a câmera do celular para acessar o código para o pagamento.