Atividade e emprego na indústria da construção caem, mas ficam acima do esperado, diz CNI

O nível de atividade e o número de empregados da indústria da construção começaram o ano em queda, segundo pesquisa Sondagem Indústria da Construção, divulgada nesta sexta-feira, 23, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O índice de evolução do nível de atividade do setor ficou em 45,4 pontos em janeiro, queda de 2,3 pontos em relação a dezembro de 2023, afastando ainda mais o indicador da linha divisória dos 50 pontos, que separa o aumento da queda da atividade. A CNI destaca, no entanto, que, embora o nível de atividade seja tipicamente mais fraco nesse período do ano, o indicador de janeiro de 2024 foi 0,9 ponto superior ao registrado em janeiro de 2023 e um ponto maior que a média para meses de janeiro de anos anteriores. "A queda da atividade na passagem de dezembro de 2023 para janeiro de 2024 foi mais branda que a de anos anteriores", diz a entidade.

O índice de evolução do número de empregados da construção caiu pelo terceiro mês consecutivo, ficando em 44,9 pontos em janeiro. Apesar do recuo, o indicador está acima do comportamento médio esperado para os meses de janeiro de 44,1 pontos. UCO A Utilização da Capacidade Operacional (UCO) avançou 2,0 pontos porcentuais em janeiro de 2024, na comparação com dezembro, passando para 68%. Esse avanço, no entanto, foi puxado, principalmente, pelas grandes empresas do setor, que atingiram 73% de UCO no mês. As pequenas e médias indústrias da construção registraram UCO de 60% e 65%, respectivamente.

Confiança O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) da indústria da construção recuou 2,1 pontos em fevereiro de 2024 em relação a janeiro, chegando a 53,4 pontos. Apesar da queda, o indicador está acima dos 50 pontos, mostrando que os empresários estão confiantes.

A confiança, no entanto, segundo a CNI, está menos intensa e disseminada. De acordo com a pesquisa, todos os componentes do índice contribuíram para o recuo no mês. O índice de condições atuais, que avalia as condições correntes da empresa e da economia brasileira, ficou em 48,7 pontos, uma queda de 1,3 ponto na passagem de janeiro para fevereiro, levando o índice do patamar de neutralidade para um de falta de confiança. "Isso significa que os empresários passaram a identificar uma piora das condições correntes", destaca a pesquisa.