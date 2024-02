TCE está com inscrições abertas para cursos de especialização; veja

Ao todo, são 900 vagas e as aulas iniciam no dia 6 de abril de 2024

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) está com inscrições abertas para cinco cursos de especialização na modalidade a distância. Ao todo, são 900 vagas.

Os cursos serão realizados por meio do Instituto Plácido Castelo (IPC) em parceria com a Universidade Estadual do Ceará e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). São eles:

Controle Interno

Controladoria Pública

Contabilidade Pública

Gestão Pública

Gestão Pública Municipal



Vale ressaltar que são dirigidos prioritariamente para servidores atuando na gestão pública nos âmbitos federal, estadual e municipal, mas também a população em geral.