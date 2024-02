Fortaleza Bilíngue abre inscrições para cursos gratuitos de idiomas

Ao todo, são 175 vagas para as turmas de quatro idiomas diferentes: inglês, espanhol, francês e japonês

De acordo com o coordenador do programa, Hugo Holanda, o Fortaleza Bilíngue já impactou mais de 81 mil alunos, sendo dez mil da rede pública, dez mil nos cursos a distância e cerca de mil nos cursos presenciais.

O programa Fortaleza Bilíngue está com inscrições abertas até o dia 14 de fevereiro para cursos presenciais. Ao todo, são 175 vagas para as turmas de quatro idiomas diferentes: inglês, espanhol, francês e japonês .

Além dos cursos presenciais, o programa também disponibiliza vagas para o curso de inglês na plataforma on-line, que abrange desde o nível básico ao avançado. As inscrições são gratuitas no site do Fortaleza Bilíngue até o dia 14 de fevereiro.

Cursos oferecidos

Inglês gramatical: Make it easy!;

Inglês para viagens;

Oficina Inglês do Zero;

Espanhol para iniciantes;

Francês para iniciantes;

Espanhol com foco em conversação;

Introdução à língua japonesa.

Serviço

Onde se inscrever? Site do Fortaleza Bilíngue

Até quando: 14 de fevereiro

Valor: Gratuito