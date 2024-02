Empresa abre 75 vagas para o programa Jovem Aprendiz; saiba como se inscrever

A prioridade é selecionar aprendizes que residam em municípios próximos ao conglomerado industrial do Pecém, como São Gonçalo do Amarante, Caucaia e Paracuru

A prioridade é selecionar aprendizes que residam em municípios próximos ao conglomerado industrial do Pecém, como São Gonçalo do Amarante, Caucaia e Paracuru. Para o Aprendiz PCD, a contratação abrange todo o Ceará.

Além disso, o programa conta com a parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Ceará (Senai-CE), que capacitará os participantes em três opções de cursos :

A ArcelorMittal, empresa produtora de aço, está com 75 vagas abertas para o programa Jovem Aprendiz ArcelorMittal Pecém e Aprendiz Pessoa com Deficiência (PCD).

Gisele Sestren, gerente geral de Recursos Humanos da ArcelorMittal Pecém, explica que o programa é essencial para formar novos profissionais e gerar renda, além de ser a principal porta de entrada.

"Depois do programa, ele pode ser contratado pela nossa produtora de aço ou por qualquer indústria do Complexo do Pecém. É uma oportunidade de ampliar as perspectivas para uma futura escolha de carreira profissional."

Assim, os interessados precisam se inscrever até o dia 3 de março, por meio deste link para o Programa Jovem Aprendiz ArcelorMittal Pecém ou deste link para Aprendiz Pessoa com Deficiência (PCD).

Vale ressaltar que, para aprendiz é necessário ter entre 18 e 22 anos, além de ter concluído Ensino Médio ou Técnico e residir em municípios próximos à unidade Pecém da ArcelorMittal.

Para aprendiz PCD, os interessados devem apenas possuírem mais de 18 anos (sem limite de idade), ser pessoa com deficiência e ter concluído Ensino Médio.