Prefeitura de Fortaleza realiza reunião para discutir reajuste salarial de professores

Momento vai contar com a participação do Sindicato União dos Trabalhadores em Educação (Sindiute) e acontece após categoria paralisar atividades

Sarto também deve estar presente na audiência da próxima semana. "A gestão do prefeito Sarto tem uma grande marca que é o diálogo, a abertura para receber as propostas, para ouvir a categoria", destaca a secretaria, pontuando que "as pautas da educação são prioridades da gestão".

De acordo com Dalila Saldanha, titular da Secretaria Municipal de Educação (SME), ela esteve reunida com o prefeito José Sarto (PDT) para realizar estudos e simulações antes de receber o sindicato. Encontro serviu como preparativo para que "fosse encontrado um caminho de negociação" com educadores.

A Prefeitura de Fortaleza vai realizar, na segunda-feira, 29, uma reunião para discutir sobre o reajuste salarial de professores do Município . Momento vai contar com a participação do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do Ceará (Sindiute) e acontece após categoria paralisar atividades .

“A Prefeitura e a Secretaria Municipal da Educação priorizam a valorização profissional, mantendo um diálogo constante e transparente com a categoria. Queremos encontrar um caminho de negociação, para a garantia do piso do magistério dos professores”, reforça ainda.

Em nota encaminhada ao O POVO, a SME destacou avanços que ocorreram na educação nos últimos anos e a inclusão de benefícios como "redução de 50% da carga horária dos professores, anuênios, licença-prêmio e dois períodos de férias por ano".

"A Prefeitura de Fortaleza, por meio de decreto (Lei 11.199/2021), regulamentou o financiamento de programas de pós-graduação para os servidores municipais do magistério. A concessão do financiamento é uma ação de incentivo ao estudo e à qualificação permanente dos servidores, prioridade da política de valorização da categoria profissional da educação. O investimento, na ordem de R$ 11 milhões, faz parte de convênios com as instituições UFC, Uece e IFCE", frisou ainda a pasta.

Audiência é anunciada no mesmo dia em que professores paralisaram as atividades em reivindicação a um reajuste salarial de 10,09%. De acordo com Sindiute, no início da próxima semana a categoria iria se reunir para estudar a possibilidade de deflagrar uma greve geral.