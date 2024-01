TCE aumentará fiscalização de 'gastos indevidos' de prefeituras em ano eleitoral, diz Rholden

Empossado nesta segunda-feira, 8, o novo presidente do Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE), Rholden Queiroz, projetou que a corte irá redobrar a atenção das fiscalizações nas eleições municipais de 2024 no Estado.

"O Tribunal vai continuar agindo nas suas fiscalizações normais, mas, realmente, com atenção a esse ano eleitoral, monitorando gastos que sejam indevidos", afirmou em entrevista coletiva antes de cerimônia de posse dos novos dirigentes, ocorrida no Plenário da Corte, em Fortaleza.

Assim como na posse do procurador-geral de Justiça, chefe do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), Haley Carvalho Filho, o evento contou com a presença autoridades cearenses, como a vice-governadora Jade Romero (MDB), o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PT), o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) e o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), Abelardo Benevides.