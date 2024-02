Fortaleza + Futuro abre 490 vagas para cursos profissionalizantes

As vagas serão ofertadas nesta terça-feira, 20, para cursos de diversas áreas como saúde, moda, beleza gastronomia, gestão e tecnologia da informação

As inscrições para os cursos profissionalizantes do Programa Fortaleza + Futuro, iniciam nesta terça-feira, 20, e serão oferecidos 490 vagas gratuitas para cursos com carga horária de 16 h/a e 400 h/a. O projeto tem como parceiro o Serviço Nacional de Aprendizagem (Senac).

Os cursos disponíveis são ofertados nas áreas de moda, gastronomia, saúde, beleza, gestão e tecnologia da informação. As aulas serão no formato presencial e terão início no mês de março.

O projeto tem como objetivo fomentar a geração de emprego e renda na cidade. As inscrições acontecem através do site e terminam até que sejam preenchidas todas as vagas destinadas a cada modalidade.