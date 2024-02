Preço Comparado - Supermercados traz pesquisa de preços para auxiliar na economia doméstica do consumidor

Em terceiro lugar está a mortadela, com 188,09% de diferença entre os preços. No Centerbox, do Jangurussu, o embutido custa R$ 8,99 e no Pão de Açúcar, da Aldeota, R$ 25,90.

Na análise da pesquisa de preços também foi possível identificar pequenas diferenças nas etiquetas como a do café em pó. No Carnaúba (Jangurussu) e no Guará (Praia de Iracema) esse item custa R$ 6,99; já no Extra (Fátima), Nidobox (Passaré) e São Luiz (Aldeota) é vendido a R$ 8,49. A variação é de 21.46% entre o menor e o maior valor, o que representa uma diferença de R$ 1,50.

O outro item pesquisado foi o açúcar. No Centerbox (Jangurussu), ele custa R$ 3,99, enquanto no Pão de Açúcar (Aldeota) é cobrado R$ 4,89 pelo mesmo item. Uma diferença de menos de R$ 0,90, o que representa uma variação de 22,56%

Já o leite integral de um litro é vendido a R$ 4,69 no GBarbosa (Edson Queiroz) e a R$ 5,89 no Nidobox (Passaré), uma variação de 25,59%. Na moeda corrente, a diferença é de R$ 1,20.



Com o intuito de proporcionar mais transparência sobre os valores praticados nos supermercados e fornecer um serviço de pesquisa para a população de Fortaleza, O POVO e o Procon Fortaleza firmaram parceria ontem, dia 24. Com isso, mensalmente, a partir de hoje, será publicado o Preço Comparado - Supermercados.

Para João Dummar Neto, presidente-executivo do O POVO, os frutos dessa parceria têm como objetivo oferecer aos leitores a chance de avaliar suas compras, sendo um serviço à sociedade.

“Nós tínhamos no passado o hábito de fazer pesquisa. Ainda praticamos isso hoje, só que talvez não no tamanho do que a gente fazia no passado. Então, acredito que essa é uma forma de estimular o consumidor, na hora de comprar, checar e verificar qual o melhor preço, qual o melhor produto, qual a melhor compra”, diz o presidente.

Para Wellington Sabóia, presidente do Procon Fortaleza, o acordo vai gerar frutos como uma ferramenta de comunicação e informação a mais para o consumidor.

“Então o consumidor de Fortaleza, através dessas informações jornalísticas, têm a possibilidade de fazer uma avaliação maior. A ideia dessa divulgação da pesquisa é dar mais oportunidades para que essas informações cheguem na ponta.”

Segundo Eneylandia Rabelo, diretora-adjunta do Procon Fortaleza, a parceria fortalece a divulgação da pesquisa e leva aos consumidores mais informação e educação. “É um parâmetro, um comparativo para o consumidor fazer também com aquele supermercado próximo da sua residência e identificar se está valendo comprar o produto naquele momento, se pode adiar ou substituir por um equivalente.”

Economia na prática

A empresária Camila Lemos adota variadas estratégias para economizar tempo e dinheiro na hora de ir aos supermercados e sabe de cabeça os melhores dias para comprar cada item.

Proprietária de um comércio que oferta de itens alimentícios a produtos de limpeza, ela afirma buscar informações a respeito de promoções de segunda a sexta-feira nos grandes mercados. A pesquisa também serve para o consumo da casa e as dicas são compartilhadas com a mãe e outros familiares.



Segundo ela, nas segundas e terças-feiras têm promoções de frutas e verduras e às quintas e sextas é possível encontrar as carnes com melhores preços. Camila alerta também para as falsas promoções.

“Quintas e sextas têm alguns supermercados que estão colocando umas promoções que realmente são promoções, não são ‘enganação’. Na semana, o valor está bem alto e, no final, eles procuram colocar essas promoções. Mas tem outros que dizem que é promoção, mas que não são, então a gente tem que ter cuidado com essas pegadinhas.”A empresária afirma pesquisar, diariamente, em seis supermercados próximos de casa. No celular estão todos os aplicativos para essa consulta, onde são disponibilizados os panfletos digitais, além de perfis nas redes sociais.“Se eu for me deslocar para buscar essas informações, gasto tempo e dinheiro em relação à gasolina. Então, pra mim, isso não é tão bom e não tão proveitoso. Hoje em dia nós temos a facilidade da internet, então é uma estratégia de economia.”Camila afirma que as suas atitudes ocasionam uma economia de 30 a 50%, que reflete não apenas no seu bolso, mas do dos seus clientes também. “Porque eu compro um produto mais barato e vendo mais em conta também”, completa.