Procon Fortaleza vai notificar 123 Milhas por suspender passagens

O Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) anunciou que vai notificar a 123milhas, após a empresa ter anunciado que suspendeu passagens já compradas no formato "promocional". O Procon lembra que produtos ou serviços promocionais possuem as mesmas garantias e normas previstas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A partir da segunda-feira, 21, data em que será notificada, a 123milhas terá 10 dias para prestar esclarecimentos.

A presidente do Procon Fortaleza, Eneylândia Rabelo, esclarece que o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor prevê que, nestes casos, o consumidor tem direito ao cumprimento forçado da oferta (preferencialmente), troca do produto ou crédito correspondente e, ainda, a devolução da quantia paga devidamente corrigida, sem prejuízo da eventual reparação de danos material e moral, estes no Poder Judiciário.