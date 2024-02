Procon Fortaleza orienta sobre eletrodomésticos "queimados"; Veja dicas

Órgão de defesa do consumidor indica que concessionária de energia pode arcar com os prejuízos

A concessionária de energia pode ser responsabilizada por danos em equipamentos elétricos em caso de queda ou oscilação de energia - o popular eletrodoméstico "queimado" -, disse o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza).

"Vale ressaltar que a concessionária é responsável por danos causados, mesmo em dias de chuva e oscilação de energia. Isso faz parte do risco do negócio, embutido na prestação do serviço", afirmou Wellington Sabóia, presidente do Procon Fortaleza. Veja as dicas abaixo.

Durante o Carnaval, diversos municípios do Ceará passaram por quedas e oscilações no que, de acordo com a Enel, foi devido às chuvas que ocorreram no período.