Auxílio Gás: pagamento começa nesta semana; veja como receber

O valor de fevereiro será de R$ 102. O benefício é pago de acordo com o número final do NIS

Nas cidades onde a Defesa Civil reconheceu oficialmente situação ou estado de emergência, o pagamento do Auxílio Gás também poderá ser antecipado, conforme acontece com o Bolsa Família.

As famílias não inscritas no CadÚnico podem receber o auxílio quando possuírem, entre seus membros residentes no mesmo domicílio, beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O pagamento é feito a cada dois meses para famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda familiar per capita menor ou igual a meio salário mínimo.

A ordem de pagamento é definida pelo dígito final do Número de Identificação Social (NIS), com início pelo beneficiário que possui o cartão de dígito final. O benefício só é liberado em dias úteis. Veja o calendário abaixo.

O governo também reforça que a inclusão no programa não prejudica o recebimento do Bolsa Família .

Para recebimento do auxílio é necessário estar com os dados cadastrais atualizados. Os valores do Auxílio Gás não são computados no cálculo do limite da renda familiar mensal.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) reforça que os dados do CadÚnico devem estar sempre atualizados.

Os postos de atendimento podem ser consultados no aplicativo do CadÚnico ou pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) mais próximo .

Documento com foto, como carteira de identidade ou trabalho



Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou título de eleitor

Comprovante de residência, preferencialmente a conta de energia elétrica



O responsável pelo cadastro deve levar as informações de todas as pessoas que compõem a família.

Após a inclusão da família no programa, será feito o registro do benefício no sistema eletrônico, com base nas informações do CadÚnico e nos bancos de dados do BPC.

O governo informa que a inclusão no CadÚnico não garante o recebimento imediato do benefício.

Todos os meses o programa identifica, de forma automatizada, as famílias que seguem cumprindo os critérios do programa, para serem incluídas e começarem a receber o benefício, conforme orçamento disponível.



Auxílio Gás: como é feito o pagamento?



O valor do Auxílio Gás é liberado em conta digital ou bancária. No caso das famílias que não têm acesso a uma dessas opções de conta, é criada, automaticamente, uma poupança social digital, que é uma conta poupança virtual simplificada aberta na Caixa Econômica Federal para pagamentos de benefícios de programas do Governo Federal.



Auxílio Gás: dúvidas

Telefone 121 (a ligação é gratuita tanto para celular como para telefone fixo).

