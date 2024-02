FGTS Futuro: Governo quer liberar em março benefício para compra da casa própria

O FGTS Futuro foi instituído pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas ainda precisa de regulamentação pelo Conselho Curador do Fundo dos trabalhadores

O projeto FGTS Futuro, criado durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro , ainda aguarda regulamentação pelo Conselho Curador do FGTS.

Inicialmente, o programa será destinado aos participantes do Minha Casa, Minha Vida , priorizando as famílias da Faixa 1 do programa de habitação. Depois, o plano é estender o benefício aos demais beneficiários.

O Governo Federal pretende liberar, em março, a nova modalidade de uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ( FGTS ), o FGTS Futuro, para a compra da casa própria. A informação é do jornal O Globo.

Por isso, o governo de Lula decidiu prosseguir com a iniciativa, visando regulamentar a nova modalidade de uso.

No momento, é permitido utilizar até 80% do saldo do FGTS para diminuir o montante das parcelas devidas no período de um ano ou para descontar no total do contrato.

Contudo, com a implementação do FGTS Futuro, será possível aplicar o FGTS para abatimento das parcelas ao mesmo tempo em que o trabalhador recebe os depósitos feitos pelo empregador.

O que é o FGTS Futuro?

O FGTS Futuro possibilita aos trabalhadores usar a contribuição de 8%, que o empregador deposita na sua conta do FGTS, como garantia para obter um financiamento imobiliário.

No entanto, se o trabalhador for demitido, o valor da parcela do financiamento aumentará. Isso significa que ele terá que arcar com o valor integral da parcela em dinheiro, incluindo a parte que era coberta pelo FGTS.