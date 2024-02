Bolsa Família: veja o calendário de pagamento de fevereiro

Depósito do benefício começa no dia 16 para quem tem Número de Identificação Social (NIS) com dígito final 1. Valores são pagos apenas em dias úteis

A ordem de pagamento é definida pelo dígito final do Número de Identificação Social (NIS), com início pelo beneficiário que possui o cartão de dígito final 1. O benefício só é liberado em dias úteis.

Os pagamentos de fevereiro do Bolsa Família serão iniciados no dia 16. Confira a tabela completa ao fim da matéria.

Estes terão o pagamento realizado de forma unificada, no primeiro dia do repasse, independentemente do final do NIS.



Bolsa Família: veja o calendário completo de fevereiro



NIS com final 1: 16/2;

16/2; NIS com final 2: 19/2;



19/2; NIS com final 3: 20/2;



20/2; NIS com final 4: 21/2;



21/2; NIS com final 5: 22/2;



22/2; NIS com final 6: 23/2;



23/2; NIS com final 7: 26/2;



26/2; NIS com final 8: 27/2;



27/2; NIS com final 9: 28/2;



28/2; NIS com final 0: 29/2.



Bolsa Família: quem pode receber?

Para ter direito ao Bolsa Família, a principal regra é que a renda de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês. Ou seja, se um integrante da família recebe um salário mínimo (R$ 1.412), e nessa família há seis pessoas, a renda de cada um é de R$ 217. Como está abaixo do limite de R$ 218 por pessoa, essa família tem o direito de receber o benefício.



Bolsa Família: como receber?

Em primeiro lugar, é preciso estar inscrito no Cadastro Único, com os dados corretos e atualizados. Esse cadastramento é feito em postos de atendimento da assistência social dos municípios, como os CRAS. É preciso apresentar o CPF ou o título de eleitor.

Lembrando que, mesmo inscrita no Cadastro Único, a família não entra imediatamente para o Bolsa Família. Todos os meses, o programa identifica, de forma automatizada, as famílias que serão incluídas e que começarão a receber o benefício.

Fonte: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.