Bolsa Família: governo projeta revisão de dados de 7 milhões de famílias em 2024

Além do programa de transferência de renda, estão sendo revisados os dados do Cadastro Único (CadÚnico), considerado o principal caminho para os programas sociais porque permite às famílias de baixa renda acessar, além do Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a Tarifa Social de Energia Elétrica, por exemplo.

O objetivo da ação é evitar o recebimento do benefício de forma irregular e garantir o programa para quem precisa, de acordo com o governo.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) informou que pretende revisar, ao longo deste ano, os dados de 7 milhões de famílias participantes do programa Bolsa Família. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 5, pelo GloboNews.

Bolsa Família: veja os motivos da revisão



Dados desatualizados (cuja última atualização tenha sido em 2019, 2020 ou 2021);



Inconsistência na renda declarada;

Inconsistência na composição familiar;

Divergência nas informações de rendas declaradas ao CadÚnico.

Bolsa Família 2023: 1,7 milhão de famílias unipessoais foram excluídas

A revisão de 2023 levou à exclusão de 1,7 milhão de famílias unipessoais, segundo o MDS.

As famílias unipessoais são aquelas formadas por uma única pessoa. Segundo as regras do benefício social, esse tipo de família pode receber o pagamento, mas o beneficiário não pode dividir a casa com outros integrantes.

O governo federal afirma que, em dezembro de 2022, 5,88 milhões de famílias unipessoais recebiam o Bolsa Família.

Após a revisão, no fim do ano passado, o recuo passou para 4,15 milhões.



Bolsa Família: quem pode receber?

Para ter direito ao Bolsa Família, a principal regra é que a renda de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês. Ou seja, se um integrante da família recebe um salário mínimo (R$ 1.412), e nessa família há seis pessoas, a renda de cada um é de R$ 217. Como está abaixo do limite de R$ 218 por pessoa, essa família tem o direito de receber o benefício.